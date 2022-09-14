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У Держдумі РФ хочуть викликати Шойгу для закритого спілкування з депутатами

Олександр ШумілінСереда, 14 вересня 2022, 18:13
Фото: Getty Images

Керівник фракції "Справедлива Росія – За правду" Держдуми РФ Сергій Міронов запропонує Раді Держдуми запросити на засідання палати міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова керівника фракції "Справедлива Росія – За правду" Міронова

Пряма мова Міронова: "За підсумками останнього засідання фракції ухвалили рішення запропонувати Раді Держдуми запросити на засідання палати міністра оборони РФ Сергія Шойгу, щоб депутати могли поспілкуватися з нею у закритому режимі".

Деталі: Партія, яку очолює Міронв, має 38 місць із 450 у Державній думі РФ. Сам він не назвав причину, чому хоче викликати Шойгу в Держдуму. 

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Теми: війнаРосія
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