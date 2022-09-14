В Госдуме хотят вызвать Шойгу для закрытого общения с депутатами
Среда, 14 сентября 2022, 18:13
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Госдумы РФ Сергей Миронов предлагает Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Миронова
Прямая речь Миронова: "По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме".
Детали: Партия, возглавляемая Мироновом, имеет 38 мест из 450 в Государственной думе РФ. Сам он не назвал причину, почему хочет вызвать Шойгу в Госдуму.
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