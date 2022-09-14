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Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі машини ФСБ Росії, просить ОДКБ допомогти

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 18:27

Напруженість на вірменсько-азербайджанському кордоні продовжилася і в середу: Єреван звинуватив Баку в обстрілі автомобіля Федеральної служби безпеки Росії, а також звернувся до Організації договору колективної безпеки з проханням допомогти в "захисті територіальної цілісності".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фотографії автомобіля російського ФСБ, нібито обстріляні азербайджанськими військовими, почали поширюватися у вірменських та російських соцмережах і Telegram-каналах у середу вдень.

Пізніше про це ж заявив речник вірменського Міноборони Арам Торосян, назвавши це "ще одним доказом того, що попри заяви офіційного Баку азербайджанські збройні сили не проводять розрізнення між цілями".

За словами Торосяна, авто російської силової служби здійснювало в регіоні "гуманітарну місію".

Своєю чергою міністерство оборони Азербайджану стверджує, що заяви Єревана про обстріл авто ФСБ РФ є "повністю неправдивими й не відображають правду".

"Поширенням такої інформації вірменська сторона має на меті надати масштабним провокаціям, здійсненим на вірменсько-азербайджанському кордоні, міжнародного характеру й зробити ОДКБ інструментом для своїх брудних справ", – вважають у відомстві.

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Тим часом під час виступу в парламенті у середу прем’єр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що звернувся до ОДКБ на підставі статті 4 Договору про колективну безпеку, в якій йдеться про те, що агресія проти однієї з держав-членів вважається агресією проти інших країн.

"Ми звернулися до ОДКБ по допомогу, зокрема військову, для відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських збройних сил з території Вірменії", – цитує Пашиняна агенція "Армянпресс".

В ОДКБ повідомили, що їхня місія прибуде до кордону Азербайджану та Вірменії вже завтра, в четвер.

Нагадаємо, з ночі вівторка на кордоні Вірменії та Азербайджану триває напруженість: сторони звинувачують одна одну в обстрілах, що вже офіційно призвели до загибелі десятків військових.

Раніше ЄС закликав Вірменію та Азербайджан повернутись за стіл переговорів після загострення між ними  та направив свого спецпредставника в обидві країни.

Міністерство закордонних справ України у вівторок заявило, що стежить за останніми подіями на кордоні Азербайджану та Вірменії, де сторони звинувачують одна одну в прикордонних обстрілах.

Читайте більше тут: РФ відмовляється від союзника: несподіваний поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії.

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Теми: РосіяВірменіяАзербайджан
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