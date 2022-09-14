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Армения обвинила Азербайджан в обстреле машины ФСБ РФ, просит ОДКБ "защитить территориальную целостность"

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 18:27

Напряженность на армянско-азербайджанской границе продолжилась и в среду: Ереван обвинил Баку в обстреле автомобиля Федеральной службы безопасности России, а также обратился в Организацию договора коллективной безопасности с просьбой помочь в "защите территориальной целостности".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фотографии автомобиля российского ФСБ, якобы обстрелянные азербайджанскими военными, начали распространяться в армянских и российских соцсетях и Telegram-каналах в среду днем.

Позже об этом же заявил спикер армянского Минобороны Арам Торосян, назвав это "еще одним доказательством того, что, несмотря на заявления официального Баку, азербайджанские вооруженные силы не проводят различия между целями".

По словам Торосяна, автомобиль российской силовой службы осуществлял в регионе "гуманитарную миссию".

В свою очередь министерство обороны Азербайджана утверждает, что заявления Еревана об обстреле авто ФСБ РФ являются "полностью ложными и не отражают правду".

"Распространением такой информации армянская сторона имеет целью предоставить масштабным провокациям, совершенным на армяно-азербайджанской границе, международный характер и сделать ОДКБ инструментом для своих грязных дел", – считают в ведомстве.

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Между тем, во время выступления в парламенте в среду премьер Армении Никол Пашинян сказал, что обратился в ОДКБ на основании статьи 4 Договора о коллективной безопасности, в которой говорится, что агрессия против одного из государств-членов считается агрессией против других стран.

"Мы обратились в ОДКБ за помощью, в частности, военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении", - цитирует Пашиняна агентство "Арменпресс".

В ОДКБ сообщили, что их миссия прибудет на границу Азербайджана и Армении уже завтра, в четверг.

Напомним, с ночи вторника на границе Армении и Азербайджана продолжается напряженность: стороны обвиняют друг друга в обстрелах, которые уже официально привели к гибели десятков военных.

Ранее ЕС призвал Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров после обострения между ними и направил своего спецпредставителя в обе страны.

Министерство иностранных дел Украины во вторник заявило, что следит за последними событиями на границе Азербайджана и Армении, где стороны обвиняют друг друга в приграничных обстрелах.

Читайте больше здесь: РФ отказывается от союзника: неожиданный поворот в конфликте Азербайджана и Армении.

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Темы: РосcияАрменияАзербайджан
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