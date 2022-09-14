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До кінця року в армії РФ з імовірністю 30-40% може статися колапс – ексмаршал ВПС Британії

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 19:02

Маршал Королівських військово-повітряних сил Великої Британії у відставці Едвард Стрингер вважає, що з імовірністю 30-40% російська армія може зазнати колапсу, а українська – здобути перемогу до Різдва (тобто кінця грудня).

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стрингер заявив в інтерв’ю Sky News у середу.

"На мою думку, Росія вже не зможе відновити свої збройні сили з тим, щоб перехопити ініціативу й знову почати наступ. Тож зараз ми спостерігаємо за розгортанням подій і, сподіваюсь, Зеленський буде в тому становищі, щоб почати переговори на вигідних умовах і, можливо, навіть перемогти всі російські сили, що вторглися в його країну", – сказав військовий.

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Стрингер визнав, що раніше вважав найбільш імовірним варіант, за якого повномасштабна війна Росії проти України затягнеться до наступного року, але останні події на фронті змінили ситуацію.

"Не хочеться бути тим, хто каже, що все це завершиться до Різдва, але, гадаю, зараз можливий варіант, що російські збройні сили можуть зазнати колапсу… Ймовірність – 30-40%, і це ставить під сумнів майбутнє Путіна та путінізму, а Захід має ретельно обміркувати про те, яким буде світ у постпутінську добу", – додав Стрингер.

Водночас генеральний інспектор Бундесверу Ербергард Цорн досить критично оцінив останні повідомлення про успіхи українського контрнаступу. У тому, що в українців вистачить сил для реального контрнаступу, Цорн сумнівається. Для цього, за його словами, потрібна "перевага хоча б три до одного".

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Теми: Велика БританіяРосіяармія
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