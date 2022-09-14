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До конца года в армии РФ с вероятностью 30-40% может произойти коллапс – экс-маршал ВВС Британии

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 19:02

Маршал Королевских военно-воздушных сил Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что с вероятностью 30-40% российская армия может потерпеть коллапс, а украинская – одержать победу до Рождества (т.е. до конца декабря).

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стрингер заявил в интервью Sky News в среду.

"По моему мнению, Россия уже не сможет восстановить свои вооруженные силы с тем, чтобы перехватить инициативу и снова начать наступление. Поэтому сейчас мы наблюдаем за развертыванием событий и, надеюсь, Зеленский будет в том положении, чтобы начать переговоры на выгодных условиях и, возможно, даже победить все российские силы, вторгшиеся в его страну", – сказал военный.

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Стрингер признал, что ранее считал наиболее вероятным вариант, при котором полномасштабная война России против Украины затянется до следующего года, но последние события на фронте изменили ситуацию.

"Не хочется быть тем, кто говорит, что все это завершится к Рождеству, но, думаю, сейчас возможен вариант, что российские вооруженные силы могут испытать коллапс… Вероятность – 30-40%, и это ставит под сомнение будущее Путина и путинизма, а Запад должен тщательно обсудить, каким будет мир в постпутинские времена", – добавил Стрингер.

В то же время генеральный инспектор Бундесвера Эрбергард Цорн достаточно критически оценил последние сообщения об успехах украинского контрнаступления. В том, что у украинцев хватит сил для реального контрнаступления, Цорн сомневается. Для этого, по его словам, нужно "преимущество хотя бы три к одному".

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Темы: ВеликобританияРосcияармия
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