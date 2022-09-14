Росіяни вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя
Середа, 14 вересня 2022, 19:44
Російські військові увечері 14 вересня завдали двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram
Пряма мова Старуха: "Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає".
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Деталі: Він додав, що гучні звуки саме цих прильотів нещодавно чули у Запоріжжі.
Голова ОВА закликав мешканців дотримуємось правил повітряної тривоги, оскільки вони рятують життя.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Під вечір 14 вересня росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу. За попередніми даними, по місту випустили 8 ракет.