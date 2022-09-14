Росіяни вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя

Вирва після вибуху. Фото ілюстративне з Telegram Старуха

Російські військові увечері 14 вересня завдали двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає".

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Деталі: Він додав, що гучні звуки саме цих прильотів нещодавно чули у Запоріжжі.

Голова ОВА закликав мешканців дотримуємось правил повітряної тривоги, оскільки вони рятують життя.

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