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Росіяни вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя

Ірина БалачукСереда, 14 вересня 2022, 19:44
Росіяни вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя
Вирва після вибуху. Фото ілюстративне з Telegram Старуха

Російські військові увечері 14 вересня завдали двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає".

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Деталі: Він додав, що гучні звуки саме цих прильотів нещодавно чули у Запоріжжі.

Голова ОВА закликав мешканців дотримуємось правил повітряної тривоги, оскільки вони рятують життя.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Під вечір 14 вересня росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу. За попередніми даними, по місту випустили 8 ракет.

Теми: Запоріжжявійнавибух
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