Россияне ударили двумя ракетами по пригороду Запорожья

Воронка после взрыва. Фото иллюстративное из Telegram Старуха

Российские военные вечером 14 сентября нанесли два ракетных удара по пригороду Запорожья.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет".

Детали: Он добавил, что громкие звуки именно этих прилетов недавно слышали в Запорожье.

Глава ОВА призвал жителей соблюдать правила воздушной тревоги, поскольку они спасают жизнь.

Предыстория:

Под вечер 14 сентября россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. По предварительным данным, по городу было выпущено 8 ракет.