Россияне ударили двумя ракетами по пригороду Запорожья
Среда, 14 сентября 2022, 19:44
Российские военные вечером 14 сентября нанесли два ракетных удара по пригороду Запорожья.
Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram
Прямая речь Старуха: "Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет".
Детали: Он добавил, что громкие звуки именно этих прилетов недавно слышали в Запорожье.
Глава ОВА призвал жителей соблюдать правила воздушной тревоги, поскольку они спасают жизнь.
Предыстория:
- Под вечер 14 сентября россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. По предварительным данным, по городу было выпущено 8 ракет.
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