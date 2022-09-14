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Угорщина все ж відмовилася блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 19:45

Попри попередні заяви угорської сторони й джерел ЗМІ, Будапешт вирішив усе ж не блокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі DPA в середу заявила речниця представництва Чехії, яка нині головує в Раді ЄС.

Вона уточнила, що рішення про продовження санкцій на ще шість місяців має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

Ідеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних і юридичних осіб через підтримку російської агресії в Україні. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду до ЄС.

Якби Угорщина заблокувала ці санкції, вони б припинили дію вже в четвер.

Як раніше повідомлялося, Будапешт пригрозив завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів – Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. На додачу, Угорщина домагалася винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

Пізніше дипломатичні джерела ЄС сказали, що Угорщина поки не блокуватиме продовження антиросійських санкцій ЄС, але винесе свої умови на обговорення через пів року.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше "Європейська правда" розповідала про те, коли ЄС зможе позбавити права вето уряд Орбана. Дивіться також  пояснення у відеоформаті.

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Теми: УгорщинаЄСРосія
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