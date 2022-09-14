Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Угорщина все ж відмовилася блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 19:45

Попри попередні заяви угорської сторони й джерел ЗМІ, Будапешт вирішив усе ж не блокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі DPA в середу заявила речниця представництва Чехії, яка нині головує в Раді ЄС.

Вона уточнила, що рішення про продовження санкцій на ще шість місяців має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

Реклама:

Ідеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних і юридичних осіб через підтримку російської агресії в Україні. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду до ЄС.

Якби Угорщина заблокувала ці санкції, вони б припинили дію вже в четвер.

Як раніше повідомлялося, Будапешт пригрозив завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів – Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. На додачу, Угорщина домагалася винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше дипломатичні джерела ЄС сказали, що Угорщина поки не блокуватиме продовження антиросійських санкцій ЄС, але винесе свої умови на обговорення через пів року.

Раніше "Європейська правда" розповідала про те, коли ЄС зможе позбавити права вето уряд Орбана. Дивіться також  пояснення у відеоформаті.

Теми: УгорщинаЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Угорщина
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: