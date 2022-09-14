Венгрия все же отказалась блокировать продление санкций ЕС против России

Несмотря на предварительные заявления венгерской стороны и источников СМИ, Будапешт решил все же не блокировать продление санкций Европейского Союза против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии DPA в среду заявила представитель представительства Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Она уточнила, что решение о продлении санкций еще на шесть месяцев должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.

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Речь идет об ограничительных мерах против более 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской агрессии в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в ЕС.

Если бы Венгрия заблокировала эти санкции, они бы прекратили действие уже в четверг.

Как ранее сообщалось, Будапешт пригрозил помешать продлению некоторых блоков санкций Евросоюза против России, если и дальше сохранятся персональные санкции против трех российских олигархов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Вдобавок Венгрия добивалась исключений из санкций в отношении российских банков для гуманитарных организаций.

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Позже дипломатические источники ЕС сказали, что Венгрия пока не будет блокировать продление антироссийских санкций ЕС, но вынесет свои условия для обсуждения через полгода.

Ранее "Европейская правда" рассказывала о том, когда ЕС сможет лишить права вето правительство Орбана.