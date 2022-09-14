Українські ССО показали, як за кілька секунд знищили кулеметний розрахунок окупантів
Середа, 14 вересня 2022, 20:09
Сили спеціальних операцій опублікували відео знищення кулеметного розрахунку ворога з протитанкової установки.
Джерело: відео ССО
Дослівно: "Оператори ССО України з протитанкової установки знищили ворожих бійців. Для цього знадобилося кілька секунд і один влучний постріл, зроблений фахівцем.
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Оператори ССО України з протитанкової установки за кілька секунд знищили ворожих бійців pic.twitter.com/wIJtD5ulSh— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2022
Увесь процес утилізації противника потрапив на камеру дрона-розвідника воїнів ССО".
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