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Українські ССО показали, як за кілька секунд знищили кулеметний розрахунок окупантів

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 20:09
Скриншот

Сили спеціальних операцій опублікували відео знищення кулеметного розрахунку ворога з протитанкової установки.  

Джерело: відео ССО

Дослівно: "Оператори ССО України з протитанкової установки знищили ворожих бійців. Для цього знадобилося кілька секунд і один влучний постріл, зроблений фахівцем.

Увесь процес утилізації противника потрапив на камеру дрона-розвідника воїнів ССО".

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Теми: війна
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