Українські ССО показали, як за кілька секунд знищили кулеметний розрахунок окупантів

Сили спеціальних операцій опублікували відео знищення кулеметного розрахунку ворога з протитанкової установки.

Джерело: відео ССО

Дослівно: "Оператори ССО України з протитанкової установки знищили ворожих бійців. Для цього знадобилося кілька секунд і один влучний постріл, зроблений фахівцем.

Оператори ССО України з протитанкової установки за кілька секунд знищили ворожих бійців pic.twitter.com/wIJtD5ulSh September 14, 2022

Увесь процес утилізації противника потрапив на камеру дрона-розвідника воїнів ССО".