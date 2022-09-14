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Украинские ССО показали, как за несколько секунд уничтожили пулеметный расчет окупантов

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 20:09
Скріншот

Силы специальных операций опубликовали видео уничтожение пулеметного расчета врага по противотанковой установке.

Источник: видео ССО

Дословно: "Операторы ССО Украины с противотанковой установке уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом.

Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО".

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Темы: война
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