Украинские ССО показали, как за несколько секунд уничтожили пулеметный расчет окупантов
Среда, 14 сентября 2022, 20:09
Силы специальных операций опубликовали видео уничтожение пулеметного расчета врага по противотанковой установке.
Источник: видео ССО
Дословно: "Операторы ССО Украины с противотанковой установке уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом.
Оператори ССО України з протитанкової установки за кілька секунд знищили ворожих бійців pic.twitter.com/wIJtD5ulSh— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2022
Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО".