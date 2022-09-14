Украинские ССО показали, как за несколько секунд уничтожили пулеметный расчет окупантов

Силы специальных операций опубликовали видео уничтожение пулеметного расчета врага по противотанковой установке.

Источник: видео ССО

Дословно: "Операторы ССО Украины с противотанковой установке уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом.

Оператори ССО України з протитанкової установки за кілька секунд знищили ворожих бійців pic.twitter.com/wIJtD5ulSh September 14, 2022

Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО".