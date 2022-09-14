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ЗСУ звільнили Киселівку, від Херсона їх відділяє лише Чорнобаївка – голова облради

Ірина БалачукСереда, 14 вересня 2022, 22:00
ЗСУ звільнили Киселівку, від Херсона їх відділяє лише Чорнобаївка – голова облради
Cкриншот з google.maps

13 вересня українські захисники звільнили село Киселівка на Херсонщині, тож від обласного центру їх відділяє лише Чорнобаївка, повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

Джерело: Самойленко в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Самойленка: "Вчора (13 вересня – ред.) був уже деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. І єдиний населений пункт, який розділяє на сьогоднішній день українську армію і місто Херсон, – це славнозвісна Чорнобаївка. Але вже вся Україна знає, що Чорнобаївка – то місце загибелі окупантів".

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Деталі: Також він додав, що 13 вересня лунали вибухи на Карантинному острові у Херсоні – там ЗСУ "ювелірно влучили у місце проживання і концентрації окупантів".

Крім того, ЗСУ поцілили по скупченню окупантів на території Нової Каховки, Голої Пристані та кількох інших населених пунктів. Усі ці влучання супроводжувалися детонацією, тому, за словами Самойленка, росіяни втрачають можливості не те, що для супротиву, а й загалом для будь-якого руху і підкріплення.

Голова облради наголосив, що нині на Херсонщині переважає "настрій очікування у містян і приступи паніки в окупантів".  

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Теми: Херсонська областьдеокупація
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