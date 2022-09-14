Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ звільнили Киселівку, від Херсона їх відділяє лише Чорнобаївка – голова облради

Ірина БалачукСереда, 14 вересня 2022, 22:00
Cкриншот з google.maps

13 вересня українські захисники звільнили село Киселівка на Херсонщині, тож від обласного центру їх відділяє лише Чорнобаївка, повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

Джерело: Самойленко в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Самойленка: "Вчора (13 вересня – ред.) був уже деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. І єдиний населений пункт, який розділяє на сьогоднішній день українську армію і місто Херсон, – це славнозвісна Чорнобаївка. Але вже вся Україна знає, що Чорнобаївка – то місце загибелі окупантів".

Деталі: Також він додав, що 13 вересня лунали вибухи на Карантинному острові у Херсоні – там ЗСУ "ювелірно влучили у місце проживання і концентрації окупантів".

Крім того, ЗСУ поцілили по скупченню окупантів на території Нової Каховки, Голої Пристані та кількох інших населених пунктів. Усі ці влучання супроводжувалися детонацією, тому, за словами Самойленка, росіяни втрачають можливості не те, що для супротиву, а й загалом для будь-якого руху і підкріплення.

Голова облради наголосив, що нині на Херсонщині переважає "настрій очікування у містян і приступи паніки в окупантів".  

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьдеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Більшість населення Словаччини хоче перемоги Росії у війні – опитування

МВФ змінив керівника місії до України

У Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками удару по дамбі – рівень води спадає

Зеленський назвав ще одну причину, "чому Росія програє"

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Херсонська область
СБУ ідентифікувала 6 нових колаборатів на Херсонщині – список
У Херсоні й деяких районах області зникала електрика – ЗМІ
Росіяни захопили в Херсоні дитячу бібліотеку й банк із активами на 1,5 млн грн
Останні новини
11:40
Путіна турбує пияцтво серед вищого керівництва Росії – ЗМІ
11:36
інфографіка Зросла кількість українців, які не готові на жодні територіальні поступки у війні – КМІС
11:21
СБУ закликає мешканців деокупованих територій зберігати всі докази агресії окупантів
11:18
БЕБ розслідує ухилення від сплати податків на 40 мільйонів компанією екснардепа
11:16
Міністри оборони НАТО зберуться у Брюсселі за місяць
11:10
Щодо мера Чернігова склали два адмінпротоколи, один з них через корупцію – ЗМІ
11:02
фото"Зернова ініціатива": у четвер заплановано вихід 11 суден з укрїнських портів
10:59
Єврокомісія скерує 5 млрд євро на підтримку українських культурних проєктів
10:58
Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині для контролю інформації – ISW
10:45
Німецький енергогігант Uniper веде переговори з урядом щодо можливої націоналізації
Усі новини...