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ВСУ освободили Киселевку, от Херсона их отделяет только Чернобаевка – глава облсовета

Ирина БалачукСреда, 14 сентября 2022, 22:00
Cкриншот из google.maps

13 сентября украинские защитники освободили село Киселевка Херсонской области, поэтому от областного центра их отделяет только Чернобаевка, сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Источник: Самойленко в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Самойленко: "Вчера (13 сентября – ред.) был уже деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. И единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, – это знаменитая Чернобаевка. Но уже вся Украина знает, что Чернобаевка – это место гибели оккупантов".

Детали: Также он добавил, что 13 сентября раздавались взрывы на Карантинном острове в Херсоне – там ВСУ "ювелирно попали в место жительства и концентрации оккупантов".

Кроме того, ВСУ попали по скоплению оккупантов на территории Новой Каховки, Голой Пристани и нескольких других населенных пунктов.

Все эти попадания сопровождались детонацией, поэтому, по словам Самойленко, россияне теряют возможности не то, что сопротивляться, но и вообще перемещаться, подвозить подкрепление.

Глава облсовета отметил, что сейчас в Херсонской области преобладают "настроение ожидания у горожан и приступы паники у оккупантов".

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Темы: Херсонская областьдеоккупация
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