Шольц: Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

Канцлер Олаф Шольц у середу заявив, що, на його думку, російський президент Володимир Путін не змінив своєї позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він заявив на пресконференції з грузинським колегою Іраклі Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"На жаль, я не можу сказати, що там (у Путіна) виросло усвідомлення того, що починати цю війну було помилкою", – сказав Шольц, коментуючи нещодавню телефонну розмову з президентом Росії.

Реклама:

Водночас канцлер Німеччини досі вважає, що з Путіним потрібно розмовляти, щоб пояснювати йому свій погляд на речі.

"Бо я твердо переконаний, що Росія має піти, має вивести свої війська, щоб у регіоні був шанс на мир. І щодня я розумію, що це єдина перспектива", – сказав Шольц.

Нагадаємо, у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу з травня телефонну розмову із Володимиром Путіним, у якій закликав до переговорів та повного виведення російських військ з України.

ВІДЕО ДНЯ

А ще раніше, в неділю, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Путіним, під час якої було обговорено ситуацію в Україні.