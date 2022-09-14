Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц: Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 22:15
Олаф Шольц. Фото Getty Images

Канцлер Олаф Шольц у середу заявив, що, на його думку, російський президент Володимир Путін не змінив своєї позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він заявив на пресконференції з грузинським колегою Іраклі Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"На жаль, я не можу сказати, що там (у Путіна) виросло усвідомлення того, що починати цю війну було помилкою", – сказав Шольц, коментуючи нещодавню телефонну розмову з президентом Росії.

Водночас канцлер Німеччини досі вважає, що з Путіним потрібно розмовляти, щоб пояснювати йому свій погляд на речі.

"Бо я твердо переконаний, що Росія має піти, має вивести свої війська, щоб у регіоні був шанс на мир. І щодня я розумію, що це єдина перспектива", – сказав Шольц.

Нагадаємо, у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу з травня телефонну розмову із Володимиром Путіним, у якій закликав до переговорів та повного виведення російських військ з України.

А ще раніше, в неділю, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Путіним, під час якої було обговорено ситуацію в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: НімеччинаРосіяПутінвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Президентка Єврокомісії прибула до Києва

Більшість населення Словаччини хоче перемоги Росії у війні – опитування

МВФ змінив керівника місії до України

У Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками удару по дамбі – рівень води спадає

Зеленський назвав ще одну причину, "чому Росія програє"

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Німеччина
Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів
Влада Німеччини повністю продала частку в Lufthansa, куплену для порятунку через пандемію
У німецьких "лівих" – відставки через суперечки про Росію
Останні новини
11:56
На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
11:56
Україна отримала перші 500 млн євро від ЄІБ у рамках пакету допомоги на 1,6 млрд
11:40
Путін занепокоївся пияцтвом вищого керівництва Росії – ЗМІ
11:36
інфографіка Зросла кількість українців, які не готові на жодні територіальні поступки у війні – КМІС
11:21
СБУ закликає мешканців деокупованих територій зберігати всі докази агресії окупантів
11:18
БЕБ розслідує ухилення від сплати податків на 40 мільйонів компанією екснардепа
11:16
Міністри оборони НАТО зберуться у Брюсселі за місяць
11:10
Щодо мера Чернігова склали два адмінпротоколи, один з них через корупцію – ЗМІ
11:02
фото"Зернова ініціатива": у четвер заплановано вихід 11 суден з укрїнських портів
10:59
Єврокомісія скерує 5 млрд євро на підтримку українських культурних проєктів
Усі новини...