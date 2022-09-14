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Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 22:15
Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине
Олаф Шольц. Фото Getty Images

Канцлер Олаф Шольц в среду заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин не изменил своей позиции по поводу полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"К сожалению, я не могу сказать, что там (у Путина) выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой", – сказал Шольц, комментируя недавний телефонный разговор с президентом России.

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В то же время, канцлер Германии до сих пор считает, что с Путиным нужно разговаривать, чтобы объяснять ему свой взгляд на вещи.

"Потому что я твердо убежден, что Россия должна уйти, должна вывести свои войска, чтобы у региона был шанс на мир. И каждый день я понимаю, что это единственная перспектива", – сказал Шольц.

Напомним, во вторник канцлер Германии Олаф Шольц провел первый с мая телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором призвал к переговорам и полному выводу российских войск из Украины.

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А еще раньше, в воскресенье, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого была обсуждена ситуация в Украине.

Темы: ГерманияРосcияПутинвойна
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