Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

Канцлер Олаф Шольц в среду заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин не изменил своей позиции по поводу полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"К сожалению, я не могу сказать, что там (у Путина) выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой", – сказал Шольц, комментируя недавний телефонный разговор с президентом России.

В то же время, канцлер Германии до сих пор считает, что с Путиным нужно разговаривать, чтобы объяснять ему свой взгляд на вещи.

"Потому что я твердо убежден, что Россия должна уйти, должна вывести свои войска, чтобы у региона был шанс на мир. И каждый день я понимаю, что это единственная перспектива", – сказал Шольц.

Напомним, во вторник канцлер Германии Олаф Шольц провел первый с мая телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором призвал к переговорам и полному выводу российских войск из Украины.

А еще раньше, в воскресенье, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого была обсуждена ситуация в Украине.