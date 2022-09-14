Росіяни обстріляли Сумщину – 43 прильоти

14 вересня російські військові обстріляли Сумський район Сумської області – у двох громадах зафіксовано 43 прильоти, є руйнування.

Джерело: дані голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького станом на 22:00 14 вересня

Пряма мова Живицького: "Сьогодні росіяни обстрілювали Краснопільську та Хотінську громади Сумського району. Зафіксовано 43 прильоти".

Деталі: Він додав, що окупанти почали обстрілювати Краснопільську громаду з артилерії о 14:30 – спершу було 4 прильоти. За годину обстріли продовжилися − ще 26 прильотів із САУ.

По Хотінській громаді після 17:00 росіяни били з мінометів та кулеметів (були кулеметні черги та 5 приходів з 120 мм міномету).

Ще один мінометний обстріл був після 18:00 − 8 прильотів.

У Хотінській громаді ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа – на місці працює бригада ДСНС.

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Постраждалих, за словами Живицького, немає.