Россияне обстреляли Сумщину – 43 прилета

14 сентября российские военные обстреляли Сумский район Сумской области – в двух общинах зафиксировано 43 прилета, есть разрушения.

Источник: данные главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого по состоянию на 22:00 14 сентября

Прямая речь Живицкого: "Сегодня россияне обстреливали Краснопольскую и Хотинскую общины Сумского района. Зафиксировано 43 прилета".

Детали: Он добавил, что оккупанты начали обстреливать Краснопольскую общину из артиллерии в 14:30 – сначала было 4 прилета. Через час обстрелы продолжились – еще 26 прилетов из САУ.

По Хотинской общине после 17:00 россияне били из минометов и пулеметов (были пулеметные очереди и 5 приходов из 120 мм миномета).

Еще один минометный обстрел был после 18:00 – 8 прилетов.

В Хотинской общине вражеским огнем повреждены два частных здания, возник пожар – на месте работает бригада ГСЧС.

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Пострадавших, по словам Живицкого, нет.