Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Сумщину – 43 прилета

Ирина БалачукСреда, 14 сентября 2022, 23:34
Россияне обстреляли Сумщину – 43 прилета
Скриншот из google.maps

14 сентября российские военные обстреляли Сумский район Сумской области – в двух общинах зафиксировано 43 прилета, есть разрушения.

Источник: данные главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого по состоянию на 22:00 14 сентября

Прямая речь Живицкого: "Сегодня россияне обстреливали Краснопольскую и Хотинскую общины Сумского района. Зафиксировано 43 прилета".

Реклама:

Детали: Он добавил, что оккупанты начали обстреливать Краснопольскую общину из артиллерии в 14:30 – сначала было 4 прилета. Через час обстрелы продолжились – еще 26 прилетов из САУ.

По Хотинской общине после 17:00 россияне били из минометов и пулеметов (были пулеметные очереди и 5 приходов из 120 мм миномета).

Еще один минометный обстрел был после 18:00 – 8 прилетов.

ВИДЕО ДНЯ

В Хотинской общине вражеским огнем повреждены два частных здания, возник пожар – на месте работает бригада ГСЧС.

Пострадавших, по словам Живицкого, нет.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Сумская область
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: