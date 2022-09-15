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Сейм Польщі вимагає від Німеччини компенсації за агресію у Другій світовій і планує те ж щодо РФ

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 00:06
сейм Польщі, фото: twitter ЄП

Сейм Польщі схвалив резолюцію, у якій закликає Німеччину сплатити репарації за завдані країні збитки внаслідок агресії нацистської Німеччини - зазначивши, що планує аналогічний крок щодо Росії як правонаступниці СРСР. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

"Польща ніколи не відмовлялася від претензій до Німеччини; Сейм Республіки Польської закликає уряд Німеччини визнати політичну, історичну та фінансову відповідальність за усі наслідки від розв’язання Другої світової війни", - йдеться у тексті. 

Проєкти резолюцій внесли правляча партія "Право і справедливість", "Громадянська платформа" та "Польська селянська партія". На засіданні комітету взяли за основу проєкт партії влади, який доповнили поправками. Однією з них слово "репарації" замінили на "компенсації". 

У тексті згадують усі злочини нацистської Німеччини проти Польщі та наголошують, що країна так і не отримала належної компенсації, і ніколи не відмовлялася від неї.

"Заяви про те, що вимоги до Німеччини були зняті у правовий спосіб чи обмежені у часі, не мають підстав ані моральних, ані юридичних", - йдеться у резолюції.

Крім того, зауважують, що Польща досі не отримала належних компенсацій за збитки внаслідок вторгнення СРСР. "Ці втрати вимагають ідентифікації і презентації відповідних оцінок, що буде основою для відповідних дій щодо Російської Федерації", - зазначають у тексті. 

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Нагадаємо, правляча партія "Право і справедливість" підняла питання у чергову річницю нападу гітлерівської Німеччини на Польщу.

Більше половини поляків вважають, що Німеччина все ще винна Польщі репарації за Другу світову війну.

Детальніше про це - у статті Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини

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Теми: ПольщаНімеччинаРосіявійна
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