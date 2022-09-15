Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сейм Польши требует от Германии компенсации за Вторую мировую и планирует то же в отношении РФ

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 00:06
Сейм Польши требует от Германии компенсации за Вторую мировую и планирует то же в отношении РФ
сейм Польши, фото: twitter ЕП

Сейм Польши принял резолюцию, в которой призывает Германию выплатить репарации за нанесенный стране ущерб в результате агрессии нацистской Германии - отметив, что планирует аналогичный шаг в отношении России как правопреемницы СССР.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

"Польша никогда не отказывалась от претензий к Германии; Сейм Республики Польской призывает правительство Германии признать политическую, историческую и финансовую ответственность за все последствия развязывания Второй мировой войны", - говорится в тексте.

Реклама:

Проекты резолюций были внесены правящей партией "Право и справедливость", "Гражданская платформа" и "Польская крестьянская партия". На заседании комитета был взят за основу проект партии власти, который дополнили поправками. Одной из них слово "репарации" заменили на "компенсации".

В тексте вспоминают все преступления нацистской Германии против Польши и подчеркивают, что страна так и не получила должной компенсации и никогда не отказывалась от нее.

"Заявления о том, что требования к Германии были сняты правовым способом или ограничены во времени, не имеют оснований ни моральных, ни юридических", - говорится в резолюции.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, отмечают, что Польша до сих пор не получила должной компенсации за ущерб в результате вторжения СССР. "Эти потери требуют идентификации и презентации соответствующих оценок, что будет основой для соответствующих действий в отношении Российской Федерации", - отмечают в тексте.

Напомним, правящая партия "Право и справедливость" подняла вопрос в очередную годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу.

Более половины поляков считают, что Германия все еще должна Польше репарации за Вторую мировую войну.

Подробнее об этом - в статье Требование на триллионы: куда заведет попытка Польши взыскать репарации из Германии

Темы: ПольшаГерманияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Польша
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Польша заявила, что готова "полностью отрезать" Беларусь от Европы в случае необходимости
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: