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Сейм Польши требует от Германии компенсации за Вторую мировую и планирует то же в отношении РФ

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 00:06
сейм Польши, фото: twitter ЕП

Сейм Польши принял резолюцию, в которой призывает Германию выплатить репарации за нанесенный стране ущерб в результате агрессии нацистской Германии - отметив, что планирует аналогичный шаг в отношении России как правопреемницы СССР.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

"Польша никогда не отказывалась от претензий к Германии; Сейм Республики Польской призывает правительство Германии признать политическую, историческую и финансовую ответственность за все последствия развязывания Второй мировой войны", - говорится в тексте.

Проекты резолюций были внесены правящей партией "Право и справедливость", "Гражданская платформа" и "Польская крестьянская партия". На заседании комитета был взят за основу проект партии власти, который дополнили поправками. Одной из них слово "репарации" заменили на "компенсации".

В тексте вспоминают все преступления нацистской Германии против Польши и подчеркивают, что страна так и не получила должной компенсации и никогда не отказывалась от нее.

"Заявления о том, что требования к Германии были сняты правовым способом или ограничены во времени, не имеют оснований ни моральных, ни юридических", - говорится в резолюции.

Кроме того, отмечают, что Польша до сих пор не получила должной компенсации за ущерб в результате вторжения СССР. "Эти потери требуют идентификации и презентации соответствующих оценок, что будет основой для соответствующих действий в отношении Российской Федерации", - отмечают в тексте.

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Напомним, правящая партия "Право и справедливость" подняла вопрос в очередную годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу.

Более половины поляков считают, что Германия все еще должна Польше репарации за Вторую мировую войну.

Подробнее об этом - в статье Требование на триллионы: куда заведет попытка Польши взыскать репарации из Германии

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Темы: ПольшаГерманияРосcиявойна
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