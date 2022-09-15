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Росіяни вдарили по Київському району Харкова

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 05:15
Росіяни вдарили по Київському району Харкова
Фото: Діана Руда

Росіяни у ніч на 15 вересня вдарили по Київському району Харкова.

Джерело: Радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook, міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Попової: "Росіяни завдали удару по Харкову.

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Перебуваємо в укриттях!

Можливо, один із центральних районів. Усі служби працюють".

Оновлено. Пряма мова Терехова: "Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району.

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Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань".

Теми: Харківобстрілвійна
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