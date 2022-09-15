Россияне ударили по Киевскому району Харькова
Четверг, 15 сентября 2022, 05:15
Россияне в ночь на 15 сентября ударили по Киевскому району Харькова.
Источник: Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook, городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Поповой: "Россияне нанесли удар по Харькову.
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Находимся в укрытиях!
Может быть, один из центральных районов. Все службы работают".
Обновлено. Прямая речь Терехова: "Ночью около половины первого ракетный обстрел Киевского района.
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Предварительно без жертв, пострадавших и разрушений".