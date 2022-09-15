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Россияне ударили по Киевскому району Харькова

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 05:15
Фото: Диана Руда

Россияне в ночь на 15 сентября ударили по Киевскому району Харькова.

Источник: Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook, городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Поповой: "Россияне нанесли удар по Харькову.

Находимся в укрытиях!

Может быть, один из центральных районов. Все службы работают".

Обновлено. Прямая речь Терехова: "Ночью около половины первого ракетный обстрел Киевского района.

Предварительно без жертв, пострадавших и разрушений".

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Темы: Харьковобстрелвойна
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