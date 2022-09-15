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Білий дім обговорює з Конгресом санкції проти Росії, аналогічні оголошенню її спонсором тероризму

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 00:46
Білий дім обговорює з Конгресом санкції проти Росії, аналогічні оголошенню її спонсором тероризму
Нед Прайс, фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з Конгресом можливість запровадження проти Росії обмежувальних заходів, які були б аналогічні оголошенню її державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в середу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Є кроки, які ми вже ухвалили, і кроки, які ми можемо вжити й обговорюємо з Конгресом, які б мали наслідки, аналогічні тим, що передбачені законом про держави-спонсори тероризму, без небажаних наслідків", – наголосив він.

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Речник зовнішньополітичного відомства США наголосив, що в разі оголошення Росії спонсором тероризму можуть постраждати партнери Вашингтона, а також буде ускладнене постачання гуманітарної допомоги в Україну.

"На нашу думку, існують більш спрямовані підходи, які ми могли б ужити для притягнення російської армії та керівництва до відповідальності", – пояснив він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що не підтримує визнання Росії державою-спонсором тероризму.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що проголошення Росії державою-спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям.

Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна розуміє аргументацію США, чому не визнавати РФ державою-спонсором тероризму, але не поділяє її за жодним з пунктів.

Теми: СШАРосіятероризм
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