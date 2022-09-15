Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 00:46
Нед Прайс, фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Конгрессом возможность введения против России ограничительных мер, которые были бы аналогичны оглашению ее государством-спонсором терроризма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Есть шаги, которые мы уже приняли, и шаги, которые мы можем предпринять и обсуждаем с Конгрессом, которые имели бы последствия, аналогичные тем, что предусмотрены законом о государствах-спонсорах терроризма, без нежелательных последствий", - подчеркнул он.

Представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в случае объявления России спонсором терроризма могут пострадать партнеры Вашингтона, а также будут затруднены поставки гуманитарной помощи в Украину.

"По нашему мнению, существуют более направленные подходы, которые мы могли бы применить для привлечения российской армии и руководства к ответственности", – объяснил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.

ВИДЕО ДНЯ

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина понимает аргументацию США, почему не признавать РФ государством-спонсором терроризма, но не разделяет ее ни по одному из пунктов.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАРосcиятерроризм
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – попали в предприятие

Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России – СМИ

В отношении мэра Чернигова составили два админпротокола, один из них из-за коррупции – СМИ

Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Большинство населения Словакии хочет победы России в войне – опрос

МВФ сменил руководителя миссии в Украину

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

США
В Конгрессе США снова предлагают объявить РФ спонсором терроризма
Генерал США призвал мир подготовиться к распаду России
Основные фондовые индексы США показали наибольшее однодневное падение с начала пандемии: причины
Последние новости
14:22
ДТП с автомобилем Зеленского будет расследовать ГБР
14:12
МИД РФ заявил, что США перейдут "красные линии", если дадут Украине ракеты большой дальности
13:47
Минобороны пригрозило немедленным наказанием за утечку секретной информации
13:45
Ставки по ипотечным кредитам в США впервые с 2008 года превысили 6%
13:40
Всеукраинскую школу онлайн добавят все учебные материалы для 5-11 классов
13:24
Как добраться из Харькова до освобожденных Изюма и Балаклеи: "Укравтодор" показал маршрут
13:14
Харьковщина: СБУ задержала 16 коллаборантов и нашла "кассу" оккупантов с 21 млн рублей
13:08
Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – попали в предприятие
13:02
опросУкраинцы единодушно доверяют ВСУ, а меньше всего чиновникам, судьям и политическим партиям
13:02
видеоМариупольцы вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества в течение трех месяцев
Все новости...