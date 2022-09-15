Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 00:46
Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма
Нед Прайс, фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Конгрессом возможность введения против России ограничительных мер, которые были бы аналогичны оглашению ее государством-спонсором терроризма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в среду заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Есть шаги, которые мы уже приняли, и шаги, которые мы можем предпринять и обсуждаем с Конгрессом, которые имели бы последствия, аналогичные тем, что предусмотрены законом о государствах-спонсорах терроризма, без нежелательных последствий", - подчеркнул он.

Реклама:

Представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в случае объявления России спонсором терроризма могут пострадать партнеры Вашингтона, а также будут затруднены поставки гуманитарной помощи в Украину.

"По нашему мнению, существуют более направленные подходы, которые мы могли бы применить для привлечения российской армии и руководства к ответственности", – объяснил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина понимает аргументацию США, почему не признавать РФ государством-спонсором терроризма, но не разделяет ее ни по одному из пунктов.

Темы: СШАРосcиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: