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Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 01:37
Володимир Зеленський, фото ОП

Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що авто Володимира Зеленського потрапило у ДТП у Києві.

Джерело: Никифоров у Facebook

Пряма мова: "У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу.

Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці".

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Теми: ЗеленськийДТП
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