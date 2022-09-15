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Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 01:37
Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП – речник президента
Володимир Зеленський, фото ОП

Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що авто Володимира Зеленського потрапило у ДТП у Києві.

Джерело: Никифоров у Facebook

Пряма мова: "У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу.

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Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці".

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Теми: ЗеленськийДТП
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