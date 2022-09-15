Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента
Четверг, 15 сентября 2022, 01:37
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве.
Источник: Никифоров в Facebook
Прямая речь: "В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения.
Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой.
Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.
Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители".