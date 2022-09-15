Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве.

Источник: Никифоров в Facebook

Прямая речь: "В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения.

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Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой.

Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители".