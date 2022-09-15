Зеленський назвав ще одну причину, "чому Росія програє"

Президент України Володимир Зеленський після ударів по Кривому Рогу звернувся до росіян російською мовою і сказав, що "це ще одна причина, чому Росія програє".

Джерело: Зеленський у відеозврненні

Пряма мова: "Сьогоднішні ваші ракетні удари, російські ракети по Кривому Рогу, по дамбі Карачунівського водосховища. По об’єктах, які не мають взагалі ніякої військової цінності, фактично по сотнях тисяч мирних людей.

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Це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не тільки цю війну, а саму історію. Історію пишуть люди, нелюди – ніколи.

Ким ви залишитеся в історії – всі ті, хто б’є цими ракетами? Ті, хто прийшов на нашу землю? – Слабаками. Ви – слабаки, які воюють з цивільними.

Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку…

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Терористами ви залишитеся, яких будуть соромитися їхні власні внуки.

Події показують, що єдиний вихід для російських солдатів – це здатися в полон українським силам. Тільки це їм гарантує збереження життя".