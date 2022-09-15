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Зеленський назвав ще одну причину, "чому Росія програє"

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 01:58
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський після ударів по Кривому Рогу звернувся до росіян російською мовою і сказав, що "це ще одна причина, чому Росія програє".

Джерело: Зеленський у відеозврненні

Пряма мова: "Сьогоднішні ваші ракетні удари, російські ракети по Кривому Рогу, по дамбі Карачунівського водосховища. По об’єктах, які не мають взагалі ніякої військової цінності, фактично по сотнях тисяч мирних людей.

Це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не тільки цю війну, а саму історію. Історію пишуть люди, нелюди – ніколи.

Ким ви залишитеся в історії – всі ті, хто б’є цими ракетами? Ті, хто прийшов на нашу землю? – Слабаками. Ви – слабаки, які воюють з цивільними.

Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку…

Терористами ви залишитеся, яких будуть соромитися їхні власні внуки.

ВІДЕО ДНЯ

Події показують, що єдиний вихід для російських солдатів – це здатися в полон українським силам. Тільки це їм гарантує збереження життя".

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Теми: ЗеленськийРосіявійнаКривий Ріг
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