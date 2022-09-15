Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"

Президент Украины Владимир Зеленский после ударов по Кривому Рогу обратился к россиянам на русском и сказал, что "это еще одна причина, почему Россия проиграет".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодняшние ваши ракетные удары, российские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища. По объектам, не имеющим вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч мирных людей.

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Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проигрывает не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди – никогда.

Кем вы останетесь в истории – те, которые бьют этими ракетами? Те, кто пришел на нашу землю? – Слабаками. Вы – слабаки, воюющие с гражданскими.

Негодяи, бежавшие с поля боя, которые пытаются навредить откуда-то там издалека…

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Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки.

События показывают, что единственный выход для российских солдат – сдаться в плен украинским силам. Только это им гарантирует сохранение жизни".