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Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 01:58
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский после ударов по Кривому Рогу обратился к россиянам на русском и сказал, что "это еще одна причина, почему Россия проиграет".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодняшние ваши ракетные удары, российские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища. По объектам, не имеющим вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч мирных людей.

Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проигрывает не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди – никогда.

Кем вы останетесь в истории – те, которые бьют этими ракетами? Те, кто пришел на нашу землю? – Слабаками. Вы – слабаки, воюющие с гражданскими.

Негодяи, бежавшие с поля боя, которые пытаются навредить откуда-то там издалека…

Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки.

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События показывают, что единственный выход для российских солдат – сдаться в плен украинским силам. Только это им гарантирует сохранение жизни".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойнаКривой Рог
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