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Кулеба: РФ знову буде шантажувати світ голодом, вимагаючи поступок

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 02:58
Кулеба: РФ знову буде шантажувати світ голодом, вимагаючи поступок
Дмитро Кулеба, фото Anadolu Agency via Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Владімір Путін своїми заявами щодо нібито неефективності "зернового коридору" хоче шантажувати світ голодом, вимагаючи поступок в обмін на продовження домовленості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив на брифінгу в Одесі після зустрічі з колегами з Ірландії та Литви Саймоном Ковені та Ґабріелюсом Ландсберґісом.

"Президент Путін бреше, коли стверджує, що більшість зерна з Одеси іде в країни Європи, а не в країни Африки та Азії, як це передбачалося. Насправді більшість збіжжя, яке виходить з цього порту, а також з інших портів, йде саме в Азію й Африку", – наголосив він.

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"Тому інтерпретувати ці слова Путіна можна тільки одним чином: він готується поновити шантаж світу голодом і вимагати для себе чергових поступок – очевидно, під листопад, коли завершується дія нинішньої домовленості", – додав глава української дипломатії.

Кулеба зазначив, що наразі зерновий коридор працює і є безпечним, але Україна має бути готовою, що РФ може в будь-який момент порушити домовленість і завдати ракетного удару по Одеському порту.

"Ми сьогодні з колегами домовились, що скористаємося Генеральною Асамблеєю ООН, де наступного тижня зберуться з усього світу високі делегації для того, щоб маскимально розширити коаліцію країн – насамперед з Африки та Азії, – які стоятимуть на захисті цього зернового коридору як головні бенефіціари отримання з нього нашого зерна", – сказав він.

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"Тому ми маємо контретний план, як працювати, щоб запобігти зриву цієї домовленості", – підсумував глава українського МЗС.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін минулого тижня пригрозив обмежити експорт зерна через Чорне море та заявив, що більшість зернових, які залишають Україну, живлять ринок ЄС, а не йдуть до країн, що розвиваються.

Британська розвідка пізніше заявила, що твердження Путіна не відповідають дійсності. Згідно з даними ООН, близько 30% зернових було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійна
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