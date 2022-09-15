Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что полный вывод российского военного и технического персонала из Запорожской атомной электростанции является единственным путем обеспечения безопасного ее функционирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил на брифинге в Одессе после встречи с коллегами из Ирландии и Литвы Саймоном Ковени и Габриелюсом Ландсбергисом.

"Я подчеркнул – и это наш сигнал не столько Литве и Ирландии, сколько нашим партнерам, – что, по мнению Украины, единственным стабильным безопасным решением проблемы Запорожской АЭС является полный вывод из нее военного и технического персонала России", – сказал он.

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Глава украинской дипломатии подчеркнул, что какие-либо другие предложения по решению проблемы ЗАЭС являются "полумерами, которые могут выглядеть симпатично, но в корне не решают проблему, а значит, не должны быть реализованы".

"Украина продолжит работать с МАГАТЭ, а также со всеми другими партнерами для того, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС, вернуть ее под полный и надежный контроль Украины", – подытожил Кулеба.

Как сообщалось ранее, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что увидел признаки согласия как Украины, так и России на создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.