Командування "Південь": ворог вигнав у Чорне море 5 великих десантних кораблів
Четвер, 15 вересня 2022, 04:18
Оперативне командування "Південь" повідомляє, що Росія вивела в Чорне море п’ять великих десантних кораблів.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Із необґрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів".
Деталі: Як повідомляє командування, у Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових ворожих кораблів.
Серед них – 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет напоготові.
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