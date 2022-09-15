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Командування "Південь": ворог вигнав у Чорне море 5 великих десантних кораблів

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 04:18
десантний корабель "Корольов", ілюстративне фото з Вікіпедії

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що Росія вивела в Чорне море п’ять великих десантних кораблів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Із необґрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів".

Деталі: Як повідомляє командування, у Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових ворожих кораблів.

Серед них – 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет напоготові.

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Теми: флотвійнаЧорне море
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