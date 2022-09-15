Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командование "Юг": враг выгнал в Черное море 5 больших десантных кораблей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 04:18
десантный корабль "Королев", иллюстративное фото из Википедии

Оперативное командование "Юг" сообщает, что Россия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "С необоснованной мотивацией изгнано в море 5 больших десантных кораблей".

Детали: Как сообщает командование, в Черном море, укрываясь в ракетобезопасном районе, маневрируют 15 боевых вражеских кораблей.

Среди них – 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющие в сумме 12 ракет наготове.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: флотвойнаЧерное море
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Европарламент: Венгрию больше нельзя рассматривать как демократию

В России наказали депутатов, которые предлагали свергнуть Путина

Европарламент утвердил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

обновленоВ отношении мэра Чернигова составили два админпротокола, один из них из-за коррупции – СМИ

Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу – попали в предприятие

Путин обеспокоился пьянством высшего руководства России – СМИ

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

флот
Командование "Юг": враг увеличил корабельную группировку в Черном море
ОК "Юг": В Черном море враг активизировал присутствие 4 больших десантных кораблей
ЧФ РФ разбит и "мало что делает" – западный дипломат
Последние новости
17:19
Бывшим нардепам-беглецам, Цареву и Олийныку, сообщено о подозрении в госизмене
17:17
По Кривому Рогу снова ударили ракетами, в Запорожье сообщают о взрывах
17:16
Соглашение на $20 миллиардов: Adobe покупает дизайнерскую компанию Figma
17:14
фотоЗеленский на обеде с главой Еврокомиссии угощал арбузами из деоккупированной Херсонщины
17:02
видеоПограничники устраивают Angry Birds оккупантам
16:59
Германия даст Украине еще две РСЗО Mars II и 50 бронеавтомобилей Dingo, в которых ранее отказала
16:57
Уходит легенда: теннисист Федерер завершит карьеру в этом месяце
16:43
Сколько украинских беженцев уже учат польский язык для лучшего заработка – опрос
16:43
видеоВ оккупированном Крыму преподаватель включил студентам песню "Байрактар": его уволили
16:42
НБУ выпустил памятную монету с Владимирским собором
Все новости...