Командование "Юг": враг выгнал в Черное море 5 больших десантных кораблей
Четверг, 15 сентября 2022, 04:18
Оперативное командование "Юг" сообщает, что Россия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "С необоснованной мотивацией изгнано в море 5 больших десантных кораблей".
Детали: Как сообщает командование, в Черном море, укрываясь в ракетобезопасном районе, маневрируют 15 боевых вражеских кораблей.
Среди них – 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющие в сумме 12 ракет наготове.
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