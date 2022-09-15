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Командование "Юг": враг выгнал в Черное море 5 больших десантных кораблей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 04:18
Командование Юг: враг выгнал в Черное море 5 больших десантных кораблей
десантный корабль "Королев", иллюстративное фото из Википедии

Оперативное командование "Юг" сообщает, что Россия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "С необоснованной мотивацией изгнано в море 5 больших десантных кораблей".

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Детали: Как сообщает командование, в Черном море, укрываясь в ракетобезопасном районе, маневрируют 15 боевых вражеских кораблей.

Среди них – 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющие в сумме 12 ракет наготове.

Темы: флотвойнаЧерное море
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