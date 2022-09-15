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У Єревані – протести через заяви Пашиняна про нібито готовність до компромісу з Азербайджаном

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 04:57
ФОТО: ЭХО КАВКАЗА

Біля будівлі Національних зборів (парламенту) Вірменії зібралися кілька тисяч людей, які звинувачують прем’єр-міністра Нікола Пашиняна у нібито готовності піти на територіальний компроміс із Азербайджаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа" і "Радио Азатутюн".

Увечері в середу протестувальники перекрили проспект Баграмяна в Єревані, де проводять акцію протесту. Серед протестувальників є представники опозиційних сил. На проспект Баграмяна було стягнуто сили поліції.

 
Фото: Эхо Кавказа

Під час урядової години в парламенті в середу Пашинян зокрема сказав: "Ми хочемо підписати такий документ, в результаті підписання якого багато хто, можливо, критикуватиме, проклинатиме, називатиме зрадниками, народ може навіть ухвалити рішення про усунення нас від влади, і ми все одно будемо вдячні, якщо в результаті цього Республіка Вірменія отримає міцний мир і безпеку на площі 29,8 тисячі квадратних кілометрів".

Пізніше Пашинян запевнив, що ніякого документа про "територіальні поступки" Вірменії немає, а заяви про це – "інформаційна диверсія, спрямована недружніми зовнішніми силами з метою зламати опір країни".

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян пояснив, що прем’єр, говорячи про площу 29,8 тисячі кілометрів, мав на увазі всю територію Вірменії.

"Ніхто не говорив про здачу чогось. Не було ні про Арцах (невизнаний Нагірний Карабах), ні про Республіку Вірменія. Територія Вірменії для нас є червоною лінією, ми маємо боротися за цю територію", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, з ночі вівторка на кордоні Вірменії та Азербайджану триває напруженість: сторони звинувачують одна одну в обстрілах. За останніми даними, з вірменського боку загинули щонйменше 105 військовослужбовців, а з азербайджанського – 50.

Раніше ЄС закликав Вірменію та Азербайджан повернутись за стіл переговорів після загострення між ними  та направив свого спецпредставника в обидві країни.

Міністерство закордонних справ України у вівторок заявило, що стежить за останніми подіями на кордоні Азербайджану та Вірменії, де сторони звинувачують одна одну в прикордонних обстрілах.

Читайте більше тут: РФ відмовляється від союзника: несподіваний поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії.

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Теми: ВірменіяАзербайджанакціїмітинги
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