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У Єревані – протести через заяви Пашиняна про нібито готовність до компромісу з Азербайджаном

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 04:57
У Єревані – протести через заяви Пашиняна про нібито готовність до компромісу з Азербайджаном
ФОТО: ЭХО КАВКАЗА

Біля будівлі Національних зборів (парламенту) Вірменії зібралися кілька тисяч людей, які звинувачують прем’єр-міністра Нікола Пашиняна у нібито готовності піти на територіальний компроміс із Азербайджаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа" і "Радио Азатутюн".

Увечері в середу протестувальники перекрили проспект Баграмяна в Єревані, де проводять акцію протесту. Серед протестувальників є представники опозиційних сил. На проспект Баграмяна було стягнуто сили поліції.

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Фото: Эхо Кавказа

Під час урядової години в парламенті в середу Пашинян зокрема сказав: "Ми хочемо підписати такий документ, в результаті підписання якого багато хто, можливо, критикуватиме, проклинатиме, називатиме зрадниками, народ може навіть ухвалити рішення про усунення нас від влади, і ми все одно будемо вдячні, якщо в результаті цього Республіка Вірменія отримає міцний мир і безпеку на площі 29,8 тисячі квадратних кілометрів".

Пізніше Пашинян запевнив, що ніякого документа про "територіальні поступки" Вірменії немає, а заяви про це – "інформаційна диверсія, спрямована недружніми зовнішніми силами з метою зламати опір країни".

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян пояснив, що прем’єр, говорячи про площу 29,8 тисячі кілометрів, мав на увазі всю територію Вірменії.

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"Ніхто не говорив про здачу чогось. Не було ні про Арцах (невизнаний Нагірний Карабах), ні про Республіку Вірменія. Територія Вірменії для нас є червоною лінією, ми маємо боротися за цю територію", – сказав він.

Нагадаємо, з ночі вівторка на кордоні Вірменії та Азербайджану триває напруженість: сторони звинувачують одна одну в обстрілах. За останніми даними, з вірменського боку загинули щонйменше 105 військовослужбовців, а з азербайджанського – 50.

Раніше ЄС закликав Вірменію та Азербайджан повернутись за стіл переговорів після загострення між ними  та направив свого спецпредставника в обидві країни.

Міністерство закордонних справ України у вівторок заявило, що стежить за останніми подіями на кордоні Азербайджану та Вірменії, де сторони звинувачують одна одну в прикордонних обстрілах.

Читайте більше тут: РФ відмовляється від союзника: несподіваний поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії.

Теми: ВірменіяАзербайджанакціїмітинги
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