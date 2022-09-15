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В Ереване – протесты из-за заявлений Пашиняна о якобы готовности к компромиссу с Азербайджаном

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 04:57
ФОТО: ЭХО КАВКАЗА

У здания Национального собрания (парламента) Армении собралось несколько тысяч человек, обвиняющих премьер-министра Никола Пашиняна в якобы готовности пойти на территориальный компромисс с Азербайджаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа" и "Радио Азатутюн".

Вечером в среду протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване, где проводят акцию протеста. Среди протестующих есть представители оппозиционных сил. На проспект Баграмяна были стянуты силы полиции.

 
ФОТО: ЭХО КАВКАЗА

Во время правительственного часа в парламенте в среду Пашинян в частности сказал: "Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров".

Позже Пашинян заверил, что никакого документа о "территориальных уступках" Армении нет, а заявления об этом - "информационная диверсия, направленная внедружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны".

Спикер парламента Армении Ален Симонян объяснил, что премьер, говоря о площади 29,8 тысяч километров, имел в виду всю территорию Армении.

"Никто не говорил о сдаче чего-то. Не было ни об Арцахе (непризнанном Нагорном Карабахе), ни о Республике Армения. Территория Армении для нас является красной линией, мы должны бороться за эту территорию", – сказал он.

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Напомним, с ночи вторника на границе Армении и Азербайджана продолжается напряженность: стороны обвиняют друг друга в обстрелах. По последним данным, с армянской стороны погибли по меньшей мере 105 военнослужащих, а с азербайджанской – 50.

Ранее ЕС призвал Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров после обострения между ними и направил своего спецпредставителя в обе страны.

Министерство иностранных дел Украины во вторник заявило, что следит за последними событиями на границе Азербайджана и Армении, где стороны обвиняют друг друга в приграничных обстрелах.

Читайте больше здесь: РФ отказывается от союзника: неожиданный поворот в конфликте Азербайджана и Армении.

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Темы: АрменияАзербайджанакциимитинги
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