Кулеба: єдиний шлях вирішення проблеми ЗАЕС – повне виведення російських військ і техніки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що повне виведення російського військового і технічного персоналу із Запорізької атомної електростанції є єдиним шляхом забезпечення безпечного її функціонування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив на брифінгу в Одесі після зустрічі з колегами з Ірландії та Литви Саймоном Ковені та Ґабріелюсом Ландсберґісом.

"Я наголосив – і це наш сигнал не стільки Литві та Ірландії, скільки нашим партнерам, – що, на думку України, єдиним стабільним безпечним рішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення з неї військового та технічного персоналу Росії", – сказав він.

Глава української дипломатії наголосив, що будь-які-інші пропозиції щодо вирішення проблеми ЗАЕС є "напівзаходами, які можуть виглядати симпатично, але в корені не вирішують проблему, а отже, не повинні бути реалізовані".

"Україна продовжить працювати з МАГАТЕ, а також з усіма іншими партнерами для того, щоб гарантувати безпеку Запорізької АЕС, повернути її під повний і надійний контроль України", – підсумував Кулеба.

Як повідомлялося раніше, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі заявив, що побачив ознаки згоди як України, так і Росії на створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

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Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.