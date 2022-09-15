Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 05:54
Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что полный вывод российского военного и технического персонала из Запорожской атомной электростанции является единственным путем обеспечения безопасного ее функционирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил на брифинге в Одессе после встречи с коллегами из Ирландии и Литвы Саймоном Ковени и Габриелюсом Ландсбергисом.

"Я подчеркнул – и это наш сигнал не столько Литве и Ирландии, сколько нашим партнерам, – что, по мнению Украины, единственным стабильным безопасным решением проблемы Запорожской АЭС является полный вывод из нее военного и технического персонала России", – сказал он.

Реклама:

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что какие-либо другие предложения по решению проблемы ЗАЭС являются "полумерами, которые могут выглядеть симпатично, но в корне не решают проблему, а значит, не должны быть реализованы".

"Украина продолжит работать с МАГАТЭ, а также со всеми другими партнерами для того, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС, вернуть ее под полный и надежный контроль Украины", – подытожил Кулеба.

Как сообщалось ранее, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что увидел признаки согласия как Украины, так и России на создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

Темы: Кулеба ДмитрийЗАЭСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: