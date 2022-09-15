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ЗСУ розбили ворожий парашутно-десантний полк – штаб

Ольга Глущенко Четвер, 15 вересня 2022, 07:44
українські військові, фото Генштабу ЗСУ

Українські військові знищили значну кількість військових і техніки 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку".

Деталі: Як повідомляє штаб, значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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