ЗСУ розбили ворожий парашутно-десантний полк – штаб

Українські військові знищили значну кількість військових і техніки 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку".

Деталі: Як повідомляє штаб, значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів.