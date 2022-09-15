ВСУ разбили вражеский парашютно-десантный полк – штаб
Четверг, 15 сентября 2022, 07:44
Украинские военные уничтожили значительное количество военных и техники 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии врага.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации на Бахмутском направлении".
Детали: Как сообщает штаб, значительные потери не позволяют продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий.
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