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ВСУ разбили вражеский парашютно-десантный полк – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 07:44
ВСУ разбили вражеский парашютно-десантный полк – штаб
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Украинские военные уничтожили значительное количество военных и техники 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации на Бахмутском направлении".

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Детали: Как сообщает штаб, значительные потери не позволяют продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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