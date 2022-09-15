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Британська розвідка: Росіяни кинули цінну техніку на Харківщині – паніка й проблеми з управлінням

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 08:56

Російські сили значною мірою виведені з району на захід від річки Оскіл у Харківській області та багато підрозділів відступили, покинувши цінну техніку.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші тікали в явній паніці", - йдеться у повідомленні.

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Цінне обладнання, покинуте російськими військами, включало засоби, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни Росії.

Серед них як мінімум одна контрбатарейна РЛС "Зоопарк" і як мінімум одна машина управління артилерією.

"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління", - наголошується у повідомленні.

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Теми: війнаконтрнаступХарківська областьрозвідка
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