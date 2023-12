Британская разведка: Россияне бросили ценную технику в Харьковской области – паника и проблемы с управлением

Российские силы в значительной степени выведены из района западнее реки Оскол в Харьковской области и многие подразделения отступили, оставив ценную технику.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике", – говорится в сообщении.

Ценное оборудование, оставленное российскими войсками, включало средства, необходимые для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны России.

Среди них как минимум одна контрбатарейная РЛС "Зоопарк" и как минимум одна машина управления артиллерией.

"Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и возможные локальные нарушения командования и управления", – отмечается в сообщении.

