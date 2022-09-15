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Шольц: Німецька зброя відіграла вирішальну роль у недавніх успіхах України

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 09:00

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька зброя зіграла "вирішальну" роль у недавньому успішному контрнаступі України.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в Берліні, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Можна сказати, що та сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, є вирішальною для розвитку конфлікту на сході України, і вона також зробила  різницю у військових діях", - сказав Шольц.

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Відповідно до урядового списку, Берлін поставив 10 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 24 зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і різне легше озброєння.

Канцлер додав, що незабаром Німеччина також поставить в Україну зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який є "сучасним обладнанням, яким не користується навіть Бундесвер".

Але Шольц знову виключив постачання в Україну танків Leopard або БМП Marder, наполягаючи на тому, що такі кроки мають бути узгоджені між союзниками і що жодна інша країна не надсилає в Україну західні бойові танки.

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"Позиція всього уряду Німеччини — усіх його членів і партій, які його підтримують — залишається в тому, що односторонніх дій Німеччини не буде", — сказав він.

Нагадаємо, після успіхів контрнаступу сил оборони України німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

Теми: війназброяНімеччинаконтрнаступ
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