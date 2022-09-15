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Шольц: Немецкое оружие сыграло решающую роль в недавних успехах Украины

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 09:00

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло "решающую" роль в недавнем успешном контрнаступлении Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Можно сказать, что то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, и оно также сделало разницу в военных действиях", - сказал Шольц.

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Согласно правительственному списку, Берлин поставил 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard и разное более легкое вооружение.

Канцлер добавил, что вскоре Германия поставит в Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который является "самым современным оборудованием, которым не пользуется даже Бундесвер".

Но Шольц снова исключил поставки в Украину танков Leopard или БМП Marder, настаивая на том, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и ни одна другая страна не посылает в Украину западные боевые танки.

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"Позиция всего правительства Германии — всех его членов и поддерживающих его партий — остается в том, что односторонних действий Германии не будет", — сказал он.

Напомним, после успехов контрнаступления сил обороны Украины немецкие политические партии, в том числе коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием, в частности, передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

Темы: войнаоружиеГерманияконтрнаступление
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