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Росіяни вночі обстріляли Миколаїв та Очаків, по Чорноморці вдарили ракетами

Олена РощінаЧетвер, 15 вересня 2022, 09:06

О пів на першу ночі російські війська обстріляли околиці Миколаєва та вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту в селі Чорноморка, кілька разів за ніч обстріляли Очаків. 

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на підставі інформації районних військових адміністрацій станом на 08:00 ранку 15 вересня 

Пряма мова: "Вночі, 15 вересня, близько 00:30 були обстріли на околицях міста Миколаєва. Детальна інформація уточнюється".

Деталі: 14 вересня під ворожими обстрілами було с. Калинівка Воскресенської громади. Зафіксовані пошкодження житлових та нежитлових будівель. Постраждалих немає.

З вечора й протягом ночі ворожі обстріли фіксувалися по околицях сіл Солончаки, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб Куцурубської громади. Села Іванівка та Яселка наразі без електропостачання. Постраждалих немає.

Опівночі ворог завдавав удари по с. Шевченко Шевченківської громади та с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. Наслідки уточнюються.

Із 00:30 ракетні удари були нанесені по інфраструктурному об'єкту в с. Чорноморка Чорноморської громади. Постраждалих немає.

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Протягом ночі, до 06:17 ранку, ворог неодноразово завдава удари по території м. Очаків Очаківської громади. Попадання переважно по аквазоні. Постраждалих немає.

15 вересня близько 07:00 ранку були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування Березнегуватської громади. 

14 вересня о 10:45 під обстрілами опинилися станція Березнегувате, о 16:10 с. Червоний Яр, о 19:40 с. Мурахівка, о 19:50 смт Березнегувате, влучання зафіксовано по комбікормовому заводу. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

14 вересня о 10:00 зафіксовано обстріли Широківської громади поза межами населеного пункту. О 16:00 було влучання в с. Широке, внаслідок чого зруйновано два житлові будинки, постраждалих немає. З 19:00 14 вересня до 04:00 15 вересня обстріли переважно за межами населених пунктів с. Широке та с. Червона Долина, влучання по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

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Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
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