Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью обстреляли Николаев и Очаков, по Черноморке ударили ракетами

Елена РощинаЧетверг, 15 сентября 2022, 09:06

В полпервого ночи российские войска обстреляли окрестности Николаева и ударили ракетами по инфраструктурному объекту в селе Черноморка, несколько раз за ночь обстреляли Очаков.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким на основании информации районных военных администраций по состоянию на 08:00 утра 15 сентября

Прямая речь: "Ночью, 15 сентября, около 00:30 были обстрелы в окрестностях города Николаева. Подробная информация уточняется".

Реклама:

Детали: 14 сентября под вражескими обстрелами было с. Калиновка Воскресенской общины. Зафиксированы повреждения жилых и нежилых построек. Пострадавших нет.

С вечера и ночью вражеские обстрелы фиксировались по окрестностям сел Солончаки, Дмитровка, Яселка, Ивановка, Куцуруб Куцурубской общины. Села Ивановка и Яселка без электроснабжения. Пострадавших нет.

В полночь враг наносил удары по с. Шевченко Шевченковской общины и с. Мешково-Погорелово Мешково-Погореловской общины. Последствия уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

С 00:30 ракетные удары были нанесены по инфраструктурному объекту в с. Черноморка Черноморской общины. Пострадавших нет.

В течение ночи, до 06:17 утра, враг неоднократно наносил удары по территории г. Очаков Очаковской общины. Попадание преимущественно по аквазоне. Пострадавших нет.

15 сентября около 07:00 утра были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Под постоянным огнем остаются села на линии разграничения Березнеговатской общины.

14 сентября в 10:45 под обстрелами оказались станция Березнеговатое, в 16:10 с. Червоный Яр, в 19:40 с. Муравьевка, в 19:50 пгт Березнеговатое, попадание зафиксировано по комбикормовому заводу. Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

14 сентября в 10:00 зафиксированы обстрелы Широковской общины за пределами населенного пункта. В 16:00 было попадание в с. Широкое, в результате чего разрушены два жилых дома, пострадавших нет. С 19:00 14 сентября по 04:00 15 сентября обстрелы преимущественно за пределами населенных пунктов с. Широкое и с. Красная Долина, попадание на сельскохозяйственные здания. Пострадавших нет.

Темы: НиколаевНиколаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: