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Россияне ночью обстреляли Николаев и Очаков, по Черноморке ударили ракетами

Елена РощинаЧетверг, 15 сентября 2022, 09:06

В полпервого ночи российские войска обстреляли окрестности Николаева и ударили ракетами по инфраструктурному объекту в селе Черноморка, несколько раз за ночь обстреляли Очаков.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким на основании информации районных военных администраций по состоянию на 08:00 утра 15 сентября

Прямая речь: "Ночью, 15 сентября, около 00:30 были обстрелы в окрестностях города Николаева. Подробная информация уточняется".

Детали: 14 сентября под вражескими обстрелами было с. Калиновка Воскресенской общины. Зафиксированы повреждения жилых и нежилых построек. Пострадавших нет.

С вечера и ночью вражеские обстрелы фиксировались по окрестностям сел Солончаки, Дмитровка, Яселка, Ивановка, Куцуруб Куцурубской общины. Села Ивановка и Яселка без электроснабжения. Пострадавших нет.

В полночь враг наносил удары по с. Шевченко Шевченковской общины и с. Мешково-Погорелово Мешково-Погореловской общины. Последствия уточняются.

С 00:30 ракетные удары были нанесены по инфраструктурному объекту в с. Черноморка Черноморской общины. Пострадавших нет.

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В течение ночи, до 06:17 утра, враг неоднократно наносил удары по территории г. Очаков Очаковской общины. Попадание преимущественно по аквазоне. Пострадавших нет.

15 сентября около 07:00 утра были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Под постоянным огнем остаются села на линии разграничения Березнеговатской общины.

14 сентября в 10:45 под обстрелами оказались станция Березнеговатое, в 16:10 с. Червоный Яр, в 19:40 с. Муравьевка, в 19:50 пгт Березнеговатое, попадание зафиксировано по комбикормовому заводу. Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

14 сентября в 10:00 зафиксированы обстрелы Широковской общины за пределами населенного пункта. В 16:00 было попадание в с. Широкое, в результате чего разрушены два жилых дома, пострадавших нет. С 19:00 14 сентября по 04:00 15 сентября обстрелы преимущественно за пределами населенных пунктов с. Широкое и с. Красная Долина, попадание на сельскохозяйственные здания. Пострадавших нет.

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Темы: НиколаевНиколаевская областьвойна
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