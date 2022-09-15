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Росіяни за добу втратили 13 танків, 4 літаки і 200 окупантів

Альона Мазуренко Четвер, 15 вересня 2022, 09:27
фото: Генштаб

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 850 солдатів, 2 193 танків та 4 682 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 193 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 682 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1 295 (+5) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 167 (+0) од,
  • літаків – 250 (+4) од,
  • гелікоптерів – 215 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 233 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21) од,
  • спеціальної техніки ‒ 120 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

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Теми: РосіяГенштабокупаціявійна
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