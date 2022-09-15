Росіяни за добу втратили 13 танків, 4 літаки і 200 окупантів
Четвер, 15 вересня 2022, 09:27
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 850 солдатів, 2 193 танків та 4 682 бойових броньованих машини.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 193 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 682 (+17) од,
- артилерійських систем – 1 295 (+5) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 167 (+0) од,
- літаків – 250 (+4) од,
- гелікоптерів – 215 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
- крилатих ракет ‒ 233 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21) од,
- спеціальної техніки ‒ 120 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
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