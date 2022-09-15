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Россияне за сутки потеряли 13 танков, 4 самолета и 200 оккупантов

Алена МазуренкоЧетверг, 15 сентября 2022, 09:27
фото: Генштаб

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 53 850 солдат, 2 193 танка и 4 682 боевых бронированных машины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 53 850 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 193 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 682 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 1 295 (+5) ед,
  • РСЗО – 311 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 167 (+0) ед,
  • самолетов – 250 (+4) ед,
  • вертолетов – 215 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 233 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 522 (+21) ед,
  • специальной техники – 120 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.

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Темы: РосcияГенштабоккупациявойна
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