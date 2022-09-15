Россияне за сутки потеряли 13 танков, 4 самолета и 200 оккупантов
Четверг, 15 сентября 2022, 09:27
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 53 850 солдат, 2 193 танка и 4 682 боевых бронированных машины.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 53 850 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 193 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 682 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 1 295 (+5) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 167 (+0) ед,
- самолетов – 250 (+4) ед,
- вертолетов – 215 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
- крылатых ракет ‒ 233 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 522 (+21) ед,
- специальной техники – 120 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.