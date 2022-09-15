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Вірменія заявила про припинення вогню після нових зіткнень з Азербайджаном

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 09:33

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що завдяки участі міжнародної спільноти вдалося досягти угоди про припинення вогню з Азербайджаном.

Про це він сказав в ефірі Громадського телебачення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

"Звісно, ​​без домовленості було неможливо мати припинення вогню. Сподіватимемося, що Азербайджан продовжить дотримуватися режиму припинення вогню", - заявив Григорян.

Раніше у середу міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов повідомив, що Баку представив Єревану пропозицію про встановлення одностороннього гуманітарного припинення вогню, в МЗС Вірменії заявили, що не мають інформації про таку пропозицію.

Азербайджан також висловив готовність передати тіла близько 100 вірменських військовослужбовців.

Згідно з даними міністерства оборони Вірменії, після майже двох днів боїв на вірмено-азербайджанському кордоні з 20:00 14 вересня в усіх напрямках вогонь практично припинився.

Між тим, речниця МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва у своєму Twitter звинуватила Вірменію у порушенні домовленості. Мовляв, вірменська сторона продовжує артилерійські удари по позиціях Азербайджану.

ВІДЕО ДНЯ

Інтенсивні бойові дії на вірмено-азербайджанському кордоні почалися опівночі 13 вересня. Вірменська сторона повідомила про щонайменше 105 загиблих, азербайджанська сторона - про 50 загиблих. Також є загиблі серед мирного населення Вірменії. 

Офіційний Баку стверджує, що вдався до сили через "провокації", якими Єреван нібито намагається зірвати мирний процес між двома країнами. 

Вірменська сторона категорично відкидає це звинувачення.

Міністерство закордонних справ України у вівторок заявило, що стежить за останніми подіями на кордоні Азербайджану та Вірменії, де сторони звинувачують одна одну в прикордонних обстрілах.

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Теми: ВірменіяАзербайджан
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