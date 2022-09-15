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Армения заявила о прекращении огня после новых столкновений с Азербайджаном

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 09:33

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня с Азербайджаном.

Об этом он сказал в эфире Общественного телевидения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

"Конечно, без договоренности было невозможно иметь прекращение огня. Будем надеяться, что Азербайджан продолжит соблюдать режим прекращения огня", - заявил Григорян.

Ранее в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку представил Еревану предложение об установлении одностороннего гуманитарного прекращения огня, в МИД Армении заявили, что не располагают информацией о таком предложении.

Азербайджан также выразил готовность передать тела около 100 армянских военнослужащих.

Согласно данным министерства обороны Армении, после почти двух дней боев на армяно-азербайджанской границе с 20:00 14 сентября по всем направлениям огонь практически прекратился.

Между тем, спикер МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем Twitter обвинила Армению в нарушении договоренности. Мол, армянская сторона продолжает артиллерийские удары по позициям Азербайджана.

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Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Армянская сторона сообщила о минимум 105 погибших, азербайджанская сторона - о 50 погибших. Также есть погибшие среди мирного населения Армении.

Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за "провокаций", которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами.

Армянская сторона категорически отвергает это обвинение.

Министерство иностранных дел Украины во вторник заявило, что следит за последними событиями на границе Азербайджана и Армении, где стороны обвиняют друг друга в пограничных обстрелах.

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Темы: АрменияАзербайджан
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