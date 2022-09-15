Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армения заявила о прекращении огня после новых столкновений с Азербайджаном

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 09:33

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня с Азербайджаном.

Об этом он сказал в эфире Общественного телевидения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

"Конечно, без договоренности было невозможно иметь прекращение огня. Будем надеяться, что Азербайджан продолжит соблюдать режим прекращения огня", - заявил Григорян.

Реклама:

Ранее в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку представил Еревану предложение об установлении одностороннего гуманитарного прекращения огня, в МИД Армении заявили, что не располагают информацией о таком предложении.

Азербайджан также выразил готовность передать тела около 100 армянских военнослужащих.

Согласно данным министерства обороны Армении, после почти двух дней боев на армяно-азербайджанской границе с 20:00 14 сентября по всем направлениям огонь практически прекратился.

ВИДЕО ДНЯ

Между тем, спикер МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем Twitter обвинила Армению в нарушении договоренности. Мол, армянская сторона продолжает артиллерийские удары по позициям Азербайджана.

Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Армянская сторона сообщила о минимум 105 погибших, азербайджанская сторона - о 50 погибших. Также есть погибшие среди мирного населения Армении.

Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за "провокаций", которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами.

Армянская сторона категорически отвергает это обвинение.

Министерство иностранных дел Украины во вторник заявило, что следит за последними событиями на границе Азербайджана и Армении, где стороны обвиняют друг друга в пограничных обстрелах.

Читайте также: РФ отказывается от союзника: неожиданный поворот в конфликте Азербайджана и Армении.

Темы: АрменияАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Армения
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек
Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: