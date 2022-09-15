Більшість населення Словаччини хоче перемоги Росії у війні – опитування

Більшість населення Словаччини радше вітали б перемогу Росії, а не України, у російсько-українській війні.

Про це свідчать дані опитування "Як справи, Словаччина?", яке провели в липні цього року дослідники MNFORCE, Seesame і Словацької академії наук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Респонденти відповідали на запитання, як би вони хотіли, щоб закінчилася війна в Україні. Вони мали на вибір 10-бальну шкалу, де 1 означало бажання однозначної перемоги Росії, а 10 - переконливої перемоги України.

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Більше ніж половина сказали, що вони схиляються до перемоги Росії. При цьому п’ята частина опитаних хоче однозначної перемоги Росії.

Приблизно третина населення схиляється до перемоги України, а близько п’ятої частини кажуть про бажання чіткої перемоги України.

Майже 18% людей відповіли, що не знають.

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Чіткі розмежування між опитаними помітні на партійному рівні. Переважна більшість виборців SMER-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо - на боці Росії.

Фіцо є явним противником антиросійських санкцій і навіть відсвяткував річницю словацького національного повстання з російським послом.

Найбільше перемоги Україні бажають виборці руху "Прості люди та незалежні особи" Ігоря Матовича, позапарламентської партії "Прогресивна Словаччина" та партії "Свобода та солідарність" Ріхарда Суліка.

Щодо географічних відмінностей, то лише у Братиславі більшість населення бажає перемоги України.

Люди з вищою освітою бажають перемоги України, а з нижчою – Росії. "Дивують тридцятирічні, адже вони найбільш проросійські з усіх вікових груп. Інтуїтивним поясненням могло б бути те, що це покоління, яке вже не має відчутного досвіду окупації Чехословаччини в 1968 році", - зауважує видання.

Опитування, проведене влітку 2021 року, показало, що 55% словаків схвально ставляться до президента Росії Путіна. Серед країн Центральної та Східної Європи краще ставляться до Путіна лише болгари (75%). Нині підтримка Путіна у Словаччині найвища у Центральній Європі.

У лютому 2022 року, перед вторгненням, 44% людей звинувачували у напруженні на українських кордонах НАТО та США, тоді як лише 33% звинувачували Росію.