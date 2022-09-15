Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість населення Словаччини хоче перемоги Росії у війні – опитування

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 09:51

Більшість населення Словаччини радше вітали б перемогу Росії, а не України, у російсько-українській війні.

Про це свідчать дані опитування "Як справи, Словаччина?", яке провели в липні цього року дослідники MNFORCE, Seesame і Словацької академії наук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Респонденти відповідали на запитання, як би вони хотіли, щоб закінчилася війна в Україні. Вони мали на вибір 10-бальну шкалу, де 1 означало бажання однозначної перемоги Росії, а 10 - переконливої перемоги України.

Більше ніж половина сказали, що вони схиляються до перемоги Росії. При цьому п’ята частина опитаних хоче однозначної перемоги Росії. 

Приблизно третина населення схиляється до перемоги України, а близько п’ятої частини кажуть про бажання чіткої перемоги України.

Майже 18% людей відповіли, що не знають.

Чіткі розмежування між опитаними помітні на партійному рівні. Переважна більшість виборців SMER-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо - на боці Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Фіцо є явним противником антиросійських санкцій і навіть відсвяткував річницю словацького національного повстання з російським послом. 

Найбільше перемоги Україні бажають виборці руху "Прості люди та незалежні особи" Ігоря Матовича, позапарламентської партії "Прогресивна Словаччина" та партії "Свобода та солідарність" Ріхарда Суліка.

Щодо географічних відмінностей, то лише у Братиславі більшість населення бажає перемоги України.

Люди з вищою освітою бажають перемоги України, а з нижчою – Росії. "Дивують тридцятирічні, адже вони найбільш проросійські з усіх вікових груп. Інтуїтивним поясненням могло б бути те, що це покоління, яке вже не має відчутного досвіду окупації Чехословаччини в 1968 році", - зауважує видання.

Опитування, проведене влітку 2021 року, показало, що 55% словаків схвально ставляться до президента Росії Путіна. Серед країн Центральної та Східної Європи краще ставляться до Путіна лише болгари (75%). Нині підтримка Путіна у Словаччині найвища у Центральній Європі.

У лютому 2022 року, перед вторгненням, 44% людей звинувачували у напруженні на українських кордонах НАТО та США, тоді як лише 33% звинувачували Росію.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СловаччинавійнаРосіясоціологія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно

фотоВ Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція

"Схеми" знайшли російський паспорт у судді Верховного суду

Тайра розповіла Гельсінській комісії у США про жахіття полону

Україна, Молдова й Румунія запускають новий тристоронній формат взаємодії

МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС – резолюція

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Словаччина
У Словаччині, де розвалилася урядова коаліція, проведуть референдум про дострокові вибори
Урядова коаліція Словаччини втратила парламентську більшість
Жителів Словаччини попередили через тигра, що втік із господарства в Україні
Останні новини
23:21
Німецькі Panzerhaubitze 2000, які отримала Україна, ремонтуватимуться в Литві
23:00
Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно
22:51
Росія знищила чи захопила понад 15% зерносховищ в Україні – Держдеп США
22:44
Обстріли Харківщини: 12 людей поранено, у тому числі 2 дитини
22:44
фотоВ Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція
22:21
Президентка Єврокомісії: якщо Україна просить танки – їх потрібно дати
22:08
фотоНа звільненій Харківщині виявили катівні окупантів – МВС
21:49
Президентка Єврокомісії показала кадри з поїздки в Ірпінь з "Червоною калиною" від школярів
21:47
"Схеми" знайшли російський паспорт у судді Верховного суду
21:29
Судно в управлінні грецької компанії перевозило вугілля з РФ попри санкції
Усі новини...