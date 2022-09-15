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Большинство населения Словакии хочет победы России в войне – опрос

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 09:51

Большинство населения Словакии скорее приветствовали бы победу России, а не Украины, в российско-украинской войне.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Как дела, Словакия?", проведенного в июле этого года исследователями MNFORCE, Seesame и Словацкой академии наук, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Респонденты отвечали на вопрос, как бы они хотели, чтобы завершилась война в Украине. У них был выбор по 10-балльной шкале, где 1 означало желание однозначной победы России, а 10 - убедительной победы Украины.

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Более половины сказали, что они склоняются к победе России. При этом пятая часть опрошенных хочет однозначной победы России.

Приблизительно треть населения склоняется к победе Украины, а около пятой части говорят о четком желании победы Украины.

Почти 18% ответили, что не знают.

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Четкие разграничения между опрошенными видны на партийном уровне. Подавляющее большинство избирателей SMER-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо – на стороне России.

Фицо является явным противником антироссийских санкций и даже отметил годовщину словацкого национального восстания с российским послом.

Больше победы Украине желают избиратели движения "Простые люди и независимые личности" Игоря Матовича, внепарламентской партии "Прогрессивная Словакия" и партии "Свобода и солидарность" Рихарда Сулика.

Что касается географических отличий, то только в Братиславе большинство населения желает победы Украины.

Люди с высшим образованием желают победы Украине, а с низшим – России. "Удивляют тридцатилетние, ведь они наиболее пророссийские из всех возрастов. Интуитивным объяснением могло бы быть то, что это поколение, уже не имеющее ощутимого опыта оккупации Чехословакии в 1968 году", - отмечает издание.

Опрос, проведенный летом 2021 года, показал, что 55% словаков одобрительно относятся к президенту России Путину. Среди стран Центральной и Восточной Европы лучше относятся к Путину только болгары (75%). Сейчас поддержка Путина в Словакии - самая высокая в Центральной Европе.

В феврале 2022 года, перед вторжением, 44% людей обвиняли в напряжении на украинских границах НАТО и США, в то время как только 33% обвиняли Россию.

Темы: СловакиявойнаРосcиясоциология
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